Президент Европейского банка провела виртуальный визит в Грузию

На переговорах обсуждались экономические проблемы, вызванные с пандемией, и значение поддержки ЕБРР для восстановления экономики

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Новый президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо провела визит в Грузию в полностью виртуальном формате в рамках двухдневной программы, говорится в пресс-релизе ЕБРР.

"Поскольку пандемия продолжает мешать поездкам и физическим встречам, президент ЕБРР будет использовать цифровые платформы, которые за последний год существенно изменили методы работы и международные отношения", - отмечается в документе.

По словам Рено-Бассо, виртуальный формат отражает гибкость и способность ЕБРР и Грузии адаптироваться к нынешним обстоятельствам.

С начала работы в Грузии ЕБРР осуществил инвестиции на сумму 4,1 миллиарда евро в 98 проектов в стране. При этом доля частного сектора в инвестиционном портфеле составляет 51%.

Президент провела онлайн-встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, с членами экономического блока правительства страны и руководством Национального банка. Завершили программу встречи с донорами, которые вносят важный вклад в развитие Грузии, а также с организациями гражданского общества.

На переговорах обсуждались экономические проблемы, вызванные с пандемией, и значение поддержки ЕБРР для восстановления экономики.

Удовлетворяя насущные потребности экономики, ЕБРР в 2020 году инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, наблюдавшийся в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.

"Во время встреч мы обсудили влияние новой пандемии коронавируса на Грузию, способность страны справиться с этой беспрецедентной проблемой, а также помощь Европейского банка в преодолении кризиса и создании основы для устойчивого и инклюзивного роста. Мне очень импонирует целеустремленность правительства страны в преодолении кризиса", - сказала Рено-Бассо.

В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Гахария подчеркнул важность переговоров с президентом Европейского банка реконструкции и развития, особенно с учетом вызовов и возможностей, связанных с пандемией COVID.