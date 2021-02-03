"Риск очень высок" – ответ эпидемиологов грузинским рестораторам

Правительство и эпидемиологи тверды в своем мнении – открытие транспорта, ресторанов и горных курортов связано с большим риском

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Риск распространения коронавирусной инфекции в ресторанах оценен, и он довольно высок, именно поэтому важно соблюдать последовательность в таком вопросе, как открытие бизнеса, заявила на брифинге замминистра здравоохранения Грузии Тамара Габуния.

Бунт грузинских рестораторов – с 6 февраля они открывают свои заведения>>

Около 200 ресторанов приняли решение вопреки существующим ограничениям открыться 6 февраля. Такое решение рестораторы приняли после того, как встреча с представителями власти не состоялась и их призывы об открытии не были услышаны.

"Риск в ресторанах глобально оценен и он довольно высокий, поскольку в ресторане человек не может использовать маску, что является главным средством защиты", – заявила Габуния, добавив, что когда известен уровень риска, эксперименты неуместны.

По ее мнению, нет смысла в открытии, если завтра все равно придется закрыться, к тому же все это связано с жизнью людей. На первом этапе заработает общественный транспорт и затем уже школы, отметила она.

"Каждый один из ста случаев – это летальный исход, поэтому разрешение такого типа абсолютно недопустимо", – заявила Габуния.

Протест рестораторов на брифинге прокомментировал и глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. По его словам, в том случае, если все ограничения одновременно будут сняты, через месяц страна вернется к тому показателю, который имела в октябре, ноябре, декабре, когда в день выявляли по 4-5 тысяч новых случаев коронавируса, а в клиниках не было мест. Снятие ограничений должно происходить на основе мониторинга эпидситуации, подчеркнул Гамкрелидзе.

"Не хотим, чтобы та тяжелая волна, которую мы перенесли, еще раз повторилась… Никто не хочет ограничений, но снимать их нужно постепенно", – заявил Гамкрелидзе.

Он пообещал, что если удастся удержать эпидситуацию на сегодняшнем уровне, транспорт будет пущен и в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, как в других больших городах.

В утешение рестораторам Гамкрелидзе сообщил, что пока не планируется и открытие горных курортов.

С 1 февраля в Тбилиси, вопреки обещаниям правительства, заработали только торговые центры и магазины. Все остальные ограничения, в том числе запрет на транспорт, работу всевозможных рынков, ресторанов, фитнес-клубов, спортивных секций, центров развлечений будут сохранены до 1 марта или пока уровень инфицирования не снизится до 4%.

Это вызвало панику у бизнеса, и на улицы в последнюю неделю вышли все: представители туристического сектора, аниматоры, рестораторы, курьеры, владельцы фитнес-центров и даже обычные граждане с одним и тем же требованием: "Мы не хотим обанкротиться или умереть с голоду, дайте нам работать".

В целом исследовательский центр ACT установил, что у 60% жителей Тбилиси после введения ограничений сократился доход. На грани разорения и бизнес.