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Пассажирский самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines

Авиакомпания Turkish Airlines увеличивает количество рейсов в Тбилиси

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1674)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210203/250786535/Aviakompaniya-Turkish-Airlines-uvelichivaet-kolichestvo-reysov-v-Tbilisi.html

Turkish Airlines до 15 февраля готова выполнять четыре рейса в неделю по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул, а затем увеличить частоту полетов до семи дней в неделю

ТБИЛИСИ, 3 фев – Sputnik. Авиакомпания Turkish Airlines с 15 февраля увеличивает частоту полетов по маршруту Стамбул-Тбилиси-Стамбул, об этом говорится на странице Объединения аэропортов Грузии.

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© photo: Sputnik / Mikhail Fomichev
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В сообщении отмечается, что авиакомпания до 15 февраля будет выполнять рейсы четыре раза в неделю, а после - семь раз в неделю.

На данный момент из Тбилиси и обратно можно полететь в Германию, Нидерланды, Польшу, Францию, Австрию, Катар, ОАЭ, Армению, Турцию, Украину, Казахстан и Белоруссию.

Правительство Грузии приняло решение восстановить регулярное авиасообщение по всем направлениям с 1 февраля. Ряд авиакомпаний уже заявили о готовности возобновить полеты.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с марта 2020 года закрыла свои границы со всеми странами и отменила регулярное авиасообщение, за некоторым исключением. В частности, пересекать границу разрешено гражданам Грузии, если они возвращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов. Также страна прекратила авиасообщение по всем направлениям. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета прошлого года началось восстановление регулярных рейсов. Первоначально были возобновлены полеты в Мюнхен, Ригу и Париж. С ноября возобновлено регулярное авиасообщение с Амстердамом, Веной, Берлином и Дохой (до ноября эти авиакомпании выполняли чартерные рейсы). Однако из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен до 1 февраля.

Темы:
Экономика Грузии (1674)
Теги:
авиасообщение, Экономика, Грузия


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