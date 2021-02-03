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Район Хуло, высокогорная Аджария. Обработка фермерами земель сельскохозяйственного назначения

Грузинские фермеры смогут воспользоваться агробаллами до 20 мая

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (199)
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В государственной программе "Забота о селе и фермере" уже зарегистрировано 246 тысяч фермеров, а размер начисленной субсидии уже превышает 32 миллиона лари

ТБИЛИСИ, 3 фев — Sputnik. Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы стимулирования землевладельцев истекает 20 мая, сообщает Агентство развития села и сельского хозяйства.

Уборка урожая зерновых. Архивное фото
© photo: Sputnik / Egor Eremov
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Минсельхоз Грузии успешно осуществляет программу "Забота о селе и фермере". Программа направлена на развитие фермерских хозяйств и стимулирование фермеров, владеющих зарегистрированными земельными участками. Именно регистрация земли является главным условием оказания помощи.

Фермерам, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 10 гектаров, из расчета 200 лари на 1 гектар на специальные агрокарты начисляются агробаллы. На них фермеры приобретают удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, а также могут оплатить услуги на агротехнику.

По информации агентства, к этому времени в программе принимают участие 246 тысяч фермеров, а размер начисленной субсидии уже превышает 32 миллиона лари.

"Начисление агробаллов для бенефициаров программы завершится 20 февраля текущего года. Те бенефициары, которые еще не брали агрокарту, а также те, кто зарегистрировали земельный участок или уточнили его площадь до 31 декабря 2020 года, смогут получить карты до 20 февраля текущего года", говорится в сообщении Агентства.

Получить карту можно в филиалах Liberty Вank, а узнать о начисленных баллах - на сайте www.myliberty.ge.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (199)
Теги:
Фермеры, Сельское хозяйство, Грузия


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