В Грузии растет число "безнадежных" кредитов

По данным Нацбанка, проблемы с выплатой кредитов испытывают граждане с кредитами в иностранной валюте

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. В 2021 году число кредитов с просроченной оплатой в Грузии увеличилось с 4,5 до 8,4%, сообщил глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе журналистам.

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Экономический кризис и пандемия коронавируса вместе с введенными ограничениями серьезно сказались на платежеспособности граждан. Хоть правительство Грузии и приостановило для граждан выплату кредитов на период ограничений, позже им пришлось выплачивать увеличенную сумму вне зависимости от потери работы. Ранее Нацбанк сообщил, что кредиты есть у 67% населения.

"Мы ожидаем, что в первой половине этого года число подобных кредитов составит 10%, однако негативного эффекта это не будет иметь, так как банки запаслись резервами, оценив риски и убытки", – сказал Гвенетадзе.

По его словам, проблемы с выплатой кредитов испытывают граждане с кредитами в иностранной валюте.

"Кредиты надо брать в той валюте, в которой человек получает доход, чтобы избежать подобных проблем", – сказал Гвенетадзе.

При этом глава Нацбанка не исключил реструктуризации кредитов, чтобы граждане все же могли покрыть обязательства перед банками.

На 1 января жители Грузии должны были банкам более 4,7 миллиарда лари только потребительским кредитам. Пик взятия кредитов пришелся на март и август этого года. Основная часть берущих кредит живет в Тбилиси.

В 2018 году правительство решило списать долги граждан, попавших в "черный список". В этот список вносят граждан, которые не выплачивают своевременно проценты по кредитам или полностью их игнорируют. В таких случаях накладываются большие штрафы, и общая задолженность растет. Тогда долги списали более 600 тысячам должников, у которых были проблемы по более 1 миллиону кредитов.

Также тогда Нацбанк Грузии ввел специальные регуляции по кредитам. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения, желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.

Согласно новым правилам кредитования, кроме всего прочего, установлены максимальные сроки кредитования. Ипотечный кредит не выдается более чем на 15 лет, потребительский кредит, обеспеченный имуществом, – на срок более десяти лет, автокредит – на срок более шести лет, а кредиты другого типа – на срок более четырех лет.