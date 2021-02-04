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Частные детские сады, рестораны и спортивные объекты в Грузии получат субсидию

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Правительство Грузии (151)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210204/250792194/Chastnye-detskie-sady-restorany-i-sportivnye-obekty-v-Gruzii-poluchat-subsidiyu.html

Государство субсидией в 80% профинансирует банковские кредиты бизнесу, оказавшемуся в тяжелом положении из-за пандемии коронавируса

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Государственная программа субсидирования банковских кредитов коснется не только ресторанов, но и объектов спортивной индустрии, а также частных детских садов, заявил премьер-министр Георгий Гахария перед заседанием правительства.

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По словам премьера, будут упрощены критерии, по которым объекты смогут участвовать в программе государственного субсидирования. Всего поступило две тысячи заявок, из которых удовлетворили лишь 420 запросов.

"В декабре мы приняли дополнительную программу субсидирования банковских кредитов ресторанам. Эта программа показала довольно большой спрос на такие льготы. Это субсидия в размере 80% по банковскому кредиту сроком на полгода. Около двух тысяч ресторанов подали заявки на получение такого пособия, но по некоторым техническим причинам только 420 из них выполнили требования", – сказал Гахария.

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photo: Administration of the President of Georgia / FB
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Он сообщил, что сегодня будет принято решение смягчить эти технические детали, чтобы две тысячи ресторанов могли извлечь выгоду из программы поддержки государства.

"Кроме того, мы решили, что это мера коснется не только ресторанов, но и объектов спортивной индустрии, а также частных детских садов", – отметил премьер.

Правительство приняло решение с 15 февраля открыть объекты питания для работы в открытых пространствах. Ограничения для них останутся лишь на работу по субботам и воскресеньям.

Темы:
Правительство Грузии (151)
Теги:
Ресторан, Правительство Грузии, Грузия


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