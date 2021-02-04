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Пустые и неработающие рестораны и кафе в туристической части столицы Грузии

"Лед тронулся" – рестораторы приветствуют решение правительства Грузии

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1676)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210204/250794897/Led-tronulsya---restoratory-privetstvuyut-reshenie-pravitelstva-Gruzii.html

С 8 февраля разрешение на работу в открытых пространствах дано объектам общественного питания, рестораторы рады этому, но говорят, что это не совсем то, чего они добивались

ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Решение правительства Грузии смягчить ряд ограничений облегчит участь бизнеса, но это не то, чего добивались рестораторы, заявил руководитель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе.

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С 15 февраля в Грузии повсеместно, в том числе в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, смогут открыться объекты питания и принимать посетителей в открытых пространствах – кроме субботы и воскресенья.

"Сегодняшнее решение для нас приемлемо, можно сказать, лед тронулся. Это определенное облегчение в той сложнейшей ситуации, в которой сегодня находится бизнес. В первую очередь, приветствуем открытие транспорта. Что касается сферы гостеприимства и объектов питания, это не совсем то, чего мы добивались. Но определенно для некоторых операторов это большой шаг вперед", – заявил Бурджанадзе.

Закрытые отели, кафе, бары и рестораны в квартале Новый Тифлис
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Бунт грузинских рестораторов – с 6 февраля они открывают свои заведения

Накануне около 200 ресторанов приняли решение вопреки существующим ограничениям открыться 6 февраля. Такое решение рестораторы приняли после того, как встреча с представителями власти не состоялась и их призывы об открытии не были услышаны.

"Что касается субботней акции, то мы соберемся вечером и заявим о дальнейших действиях. Это же первый шаг. Сегодня я не ожидал, что все откроется и получим такой результат. Мы продолжим консультации по поводу дальнейших действий", – отметил Бурджанадзе.

За последние семь дней средний показатель положительных случаев заболевания коронавирусом в Грузии сократился до 4% и правительство начало поэтапно смягчать введенные ограничения раньше запланированного срока.

Темы:
Экономика Грузии (1676)
Теги:
Ресторан, Пандемия, Грузия


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