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Курс лари на пятницу – 3,3174 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (932)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210205/250799733/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0034 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 5 февраля в размере 3,3174 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0034 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 5 февраля
Кросс-курс основных валют на 5 февраля
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (932)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс


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