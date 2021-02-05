09:36 05 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.3991
  • USD3.3174
Поиск
Завод по переработки марганцевой руды в Чиатура

Крупнейшая компания Грузии провела реструктуризацию

photo: Georgian Manganese / FB
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1678)
21510
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210205/250799839/Krupneyshaya-kompaniya-Gruzii-provela-restrukturizatsiyu.html

На основе реструктуризации, производственные объекты компании были переданы частным фирмам, и они работают по лицензии Georgian Мanganese

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в Грузии Georgian Manganese прекращает работу в здании администрации горно-обогатительного комбината в Чиатура (регион Имерети), говорится в сообщении компании.

Georgian Manganese является оператором шахт по добыче марганцевой руды в Чиатура, где трудоустроены более трех тысяч местных жителей. Компания владеет девятью шахтами, несколькими фабриками-заводами и автопарком.

Голодовка шахтеров в городе Чиатура
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Шахтеры добились своего: конец забастовки в Чиатура

По решению руководства компании, здание приобретет новую жизнь, и станет общественно-образовательным центром, в основном ориентированным на поддержку местной молодежи и детей.

Поводом для ухода администрации из здания Чиатурского ГОКа стала недавняя реструктуризация в компании. На основе реструктуризации, производственные объекты компании были переданы частным фирмам, и они работают по лицензии Georgian Мanganese.

Компания считает, что это эффективная форма ведения бизнеса, которая сделала отношения между руководством и сотрудниками более гибкими, а деятельность частных фирм – более эффективной.

Georgian Manganese готова к переговорам с местным населением >>

Georgian Manganese – одна из крупнейших компаний в Грузии, в состав которой входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.

Темы:
Экономика Грузии (1678)
Теги:
Экономика, Чиатура, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Железная дорога среди затопленной местности в Германии
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото
Гражданские активисты требовали у МВД Грузии отменить штрафы - видео
Гражданские активисты требовали у МВД Грузии отменить штрафы - видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться