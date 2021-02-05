Крупнейшая компания Грузии провела реструктуризацию

На основе реструктуризации, производственные объекты компании были переданы частным фирмам, и они работают по лицензии Georgian Мanganese

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Крупнейшая компания по добыче марганцевой руды в Грузии Georgian Manganese прекращает работу в здании администрации горно-обогатительного комбината в Чиатура (регион Имерети), говорится в сообщении компании.

Georgian Manganese является оператором шахт по добыче марганцевой руды в Чиатура, где трудоустроены более трех тысяч местных жителей. Компания владеет девятью шахтами, несколькими фабриками-заводами и автопарком.

По решению руководства компании, здание приобретет новую жизнь, и станет общественно-образовательным центром, в основном ориентированным на поддержку местной молодежи и детей.

Поводом для ухода администрации из здания Чиатурского ГОКа стала недавняя реструктуризация в компании. На основе реструктуризации, производственные объекты компании были переданы частным фирмам, и они работают по лицензии Georgian Мanganese.

Компания считает, что это эффективная форма ведения бизнеса, которая сделала отношения между руководством и сотрудниками более гибкими, а деятельность частных фирм – более эффективной.

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Georgian Manganese – одна из крупнейших компаний в Грузии, в состав которой входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция "Варцихе 2005" и клиника "Феромеди". Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.