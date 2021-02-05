Самовольное открытие ресторанов Грузии отменяется

Ассоциация рестораторов отказалась от субботней акции неповиновения, и 200 ресторанов, которые были готовы вопреки запретам открыться в субботу, будут дожидаться официального открытия 15 февраля

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Самовольное открытие около 200 ресторанов, запланированное на 6 февраля, не состоится, заявил руководитель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе.

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Бурджанадзе назвал решение о смягчении ограничении шагом вперед для восполнения той "бездны", которая в период пандемии коронавируса образовалась между правительством и бизнесом.

"Мы анонсировали самовольное открытие в субботу. Это была борьба за спасение жизни. Мы приняли решение, что в субботу эта акция не состоится. В субботу и воскресенье ресторанная сфера продолжит работу сервисом доставки. Мы ценим этот шаг правительства", – заявил Бурджанадзе.

По решению властей Грузии, с 15 февраля объекты питания смогут принимать посетителей открытых пространствах – кроме субботы и воскресенья.

Ранее Барджанадзе заявил, что смягчение ряда ограничений облегчает участь бизнеса, однако это не совсем то, чего добивались рестораторы.

По его словам, возобновление работы с 15 февраля в открытых пространствах для многих ресторанов не является облегчением, поскольку у большей части объектов нет такой возможности.

После того, как рестораторы озвучили решение о самовольном открытии, в правительстве страны заявила, что все объекты, которые возобновят работу с 6 февраля, будут оштрафованы.

1-2 февраля, после снятия некоторых ограничений, инспекция труда проверила 1 719 объектов, из которых три были оштрафованы. Все три случая были зафиксированы в Аджарии, где с 1 февраля правительство разрешило возобновить работу объектам питания открытого типа.

Всего в масштабе страны, после введения ограничений 28 ноября, сотрудники инспекции труда проверили 52 263 объекта на соблюдение ограничений и рекомендаций.