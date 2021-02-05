Море под контролем – в Батуми завершился проект по укреплению береговой линии

В ходе берегоукрепительных работ в курортном городе была восстановлена и достопримечательность Батуми – Старый бульвар

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) завершил работы по укреплению и восстановлению береговой линии Батуми.

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По данным ведомства, в рамках проекта полностью восстановлен двухкилометровый участок береговой линии: установлены берегоукрепительные сооружения протяженностью в 1,8 километра, восстановлен разрушенный штормом Старый бульвар, уложено новое покрытие бульвара, а пляж засыпан песчано-гравийной смесью.

Берегоукрепительное сооружение представляет собой массивную конструкцию, значительная часть которой не видна, поскольку расположена ниже уровня моря и покрыта инертным материалом (песок, гранитный щебень). Верхний ярус покрыт 3-7-тонными плитами, что обеспечивает надежную защиту берега (бульвара) от воздействия волн.

"Фонд завершил восстановление Батумского бульвара, берегоукрепительные работы. Старый бульвар был полностью разрушен морем. Сейчас, где мы находимся, на этом месте фактически уже было море, а теперь бульвар полностью восстановлен. Была построена береговая линия в 1,8 километра. Реализован уникальный, очень важный проект не только для Батуми, но и для Грузии в целом. Строительные работы провела иностранная компания, а контроль осуществляла международная компания. Все работы были проведены по условиям Азиатского банка развития", – сказал журналистам исполнительный директор Фонда муниципального развития Георгий Шенгелия.

После реализации проекта море больше не сможет повреждать инфраструктуру и, в то же время, даст возможность для дальнейшего развития города и дополнительной экономической деятельности, отметил Шенгелия.

Как сообщает в Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, проектную документацию для береговой линии Батуми подготовила итальянская международная консалтинговая компания Technital. Строительные работы вела победившая в тендере компания Struijk (Нидерланды).