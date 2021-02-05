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Вид на парк и приморский бульвар в Батуми

Море под контролем – в Батуми завершился проект по укреплению береговой линии

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1679)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210205/250803437/More-pod-kontrolem---v-Batumi-zavershilsya-proekt-po-ukrepleniyu-beregovoy-linii.html

В ходе берегоукрепительных работ в курортном городе была восстановлена и достопримечательность Батуми – Старый бульвар

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) завершил работы по укреплению и восстановлению береговой линии Батуми.

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По данным ведомства, в рамках проекта полностью восстановлен двухкилометровый участок береговой линии: установлены берегоукрепительные сооружения протяженностью в 1,8 километра, восстановлен разрушенный штормом Старый бульвар, уложено новое покрытие бульвара, а пляж засыпан песчано-гравийной смесью.

Берегоукрепительное сооружение представляет собой массивную конструкцию, значительная часть которой не видна, поскольку расположена ниже уровня моря и покрыта инертным материалом (песок, гранитный щебень). Верхний ярус покрыт 3-7-тонными плитами, что обеспечивает надежную защиту берега (бульвара) от воздействия волн.

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© CC0 / Pixabay
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"Фонд завершил восстановление Батумского бульвара, берегоукрепительные работы. Старый бульвар был полностью разрушен морем. Сейчас, где мы находимся, на этом месте фактически уже было море, а теперь бульвар полностью восстановлен. Была построена береговая линия в 1,8 километра. Реализован уникальный, очень важный проект не только для Батуми, но и для Грузии в целом. Строительные работы провела иностранная компания, а контроль осуществляла международная компания. Все работы были проведены по условиям Азиатского банка развития", – сказал журналистам исполнительный директор Фонда муниципального развития Георгий Шенгелия.

После реализации проекта море больше не сможет повреждать инфраструктуру и, в то же время, даст возможность для дальнейшего развития города и дополнительной экономической деятельности, отметил Шенгелия.

Как сообщает в Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, проектную документацию для береговой линии Батуми подготовила итальянская международная консалтинговая компания Technital. Строительные работы вела победившая в тендере компания Struijk (Нидерланды).

Темы:
Экономика Грузии (1679)
Теги:
Батуми, Грузия


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