17:20 05 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.3991
  • USD3.3174
Поиск
Двигатель самолета

Грузия и Южная Корея подписали соглашение о воздушном сообщении

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Внешняя политика Грузии (577)
81 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210205/250805306/Gruziya-i-Yuzhnaya-Koreya-podpisali-soglashenie-o-vozdushnom-soobschenii.html

Грузия и Корея поддерживают дипломатические отношения с 1992 года и сотрудничают в сфере экономики, туризма и торговли

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Соглашение о воздушном сообщении между Южной Корей и Грузией было подписано в Сеуле, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Зарубежные страны: Южная Корея
© photo: Sputnik / Alexander Kryazhev
Грузия и Южная Корея начинают переговоры о свободной торговле

По данным ведомства, соглашение подписали министр иностранных дел Республики Корея Кан Кунг-ва и Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии Отар Бердзенишвили.

В МИД отмечают, что соглашение будет способствовать расширению международных авиаперевозок, укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, а также развитию туризма и торгово-экономических отношений между странами.

В ноябре 2020 года Грузия и Республика Корея заявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле. Корея имеет соглашения о свободной торговле с 56 странами, включая США, ЕС и Китай.

Грузия и Южная Корея установили дипломатические отношения в декабре 1992 года. Внешнеторговый оборот в 2019 году между ними составил $77,8 млн. Страны сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслях.

Темы:
Внешняя политика Грузии (577)
Теги:
авиасообщение, Южная Корея, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Железная дорога среди затопленной местности в Германии
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений - видео
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться