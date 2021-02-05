Грузия и Южная Корея подписали соглашение о воздушном сообщении

Грузия и Корея поддерживают дипломатические отношения с 1992 года и сотрудничают в сфере экономики, туризма и торговли

ТБИЛИСИ, 5 фев — Sputnik. Соглашение о воздушном сообщении между Южной Корей и Грузией было подписано в Сеуле, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

По данным ведомства, соглашение подписали министр иностранных дел Республики Корея Кан Кунг-ва и Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии Отар Бердзенишвили.

В МИД отмечают, что соглашение будет способствовать расширению международных авиаперевозок, укреплению дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, а также развитию туризма и торгово-экономических отношений между странами.

В ноябре 2020 года Грузия и Республика Корея заявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле. Корея имеет соглашения о свободной торговле с 56 странами, включая США, ЕС и Китай.

Грузия и Южная Корея установили дипломатические отношения в декабре 1992 года. Внешнеторговый оборот в 2019 году между ними составил $77,8 млн. Страны сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслях.