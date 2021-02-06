Курс лари на субботу – 3,3215 GEL/$1

Самым крупным поставщиком топлива традиционно остается Россия, на нее приходится 31% от всего импорта автомобильного топлива

На что надеется грузинская оппозиция и как собирается прийти к власти и станет ли 2021 год – годом восстановления экономики и туризма - главные темы в грузинской прессе