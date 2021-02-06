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Бензозаправочная станция. Заправочные пистолеты на АЗС

Сколько горючего и откуда завезли в Грузию в 2020 году?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1680)
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Самым крупным поставщиком топлива традиционно остается Россия, на нее приходится 31% от всего импорта автомобильного топлива

ТБИЛИСИ, 6 фев — Sputnik. Импорт нефтепродуктов в Грузию за 2020 год составил 1 106 тысяч тонн, что на 0,9% больше, чем в 2019 году.

Откуда завозят нефтепродукты, почему вырос импорт и сколько стоит бензин и дизель в розничной сети, рассказывает Sputnik Грузия.

Откуда и как завозят топливо?

Нефтепродукты в Грузию доставляют по железной дороге и морем. Самым крупным поставщиком топлива традиционно остается Россия, на нее приходится 31% от всего импорта автомобильного топлива. Из России в 2020 году завезли 342,8 тысячи тонн горючего – на 3,9% больше по сравнению с 2019 годом, сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ).

За Россией следуют Азербайджан, Румыния, Болгария, Туркмения и так далее.

Импорт нефтепродуктов в Грузию за 2020 год
Импорт нефтепродуктов в Грузию за 2020 год

"Россия является крупнейшим поставщиком бензина и дизельного топлива в Грузию за последние 3 года. Что касается Азербайджана, то оттуда импортируется только дизельное топливо, и он является крупнейшим поставщиком этого продукта", – сообщили в СИНГ.

Почему вырос импорт нефтепродуктов

Импорт бензина в 2020 году составил 540,4 тысячи тонн, а дизельного топлива – 565,6 тысячи тонн. Импорт бензина сократился на 0,7%, по сравнению с тем же периодом 2019 года, а дизельного топлива вырос на 2,5%, сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии СИНГ.

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Photo: courtesy of Ministry of Agriculture of Georgia
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"Рост импорта топлива в основном обусловлен увеличением поставок дизельного топлива в Грузию, что в свою очередь связано с государственной программой стимулирования владельцев земель сельскохозяйственного назначения, с большим объемом инфраструктурных работ и увеличением количества транспортно-грузовых средств, проходящих транзитом через Грузию", – сообщили в СИНГ.

Что касается сокращения импорта бензина – это фактически связано с ограничениями из-за пандемии COVID-19, в том числе с сокращением транспортного сообщения исходя из дистанционной работы и обучения, отметили в СИНГ.

Цена на топливо

В Грузии сегодня оперируют 5 крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций.

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На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,44-2,53 лари за литр, регуляр – 2,28-2,38 лари за литр, евро дизель – 2,43-2,53 лари за литр. Текущий курс: 1 доллар – 3,3 лари.

За последние два месяца цены на нефтепродукты (бензин и дизельное топливо) в среднем выросли на 15 тетри.

Темы:
Экономика Грузии (1680)
Теги:
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, Нефтепродукты, Грузия


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