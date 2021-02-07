Будущее бизнеса и экономики Грузии в 2021 году глазами министра

Власти делают все, чтобы сбалансировать две задачи – заботу о жизни и здоровье граждан и интересы бизнеса и экономики, отметила глава ведомства

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Бизнес должен отнестись с пониманием к происходящему и не говорить с властью языком ультиматума, прогнозы для его развития положительные, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Ограничения, введенные в Грузии из-за пандемии коронавируса, наиболее болезненно ударили по сфере обслуживания. Самыми пострадавшими оказались объекты питания, сфера туризма и развлечений. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, представители этих сфер не раз проводили акции протеста.

Акции протеста и снижение числа инфицированных принесли результат. Власти Грузии дали возможность ресторанам работать на открытом пространстве, а мэрия Тбилиси предложила ресторанам территорию у их зданий, чтобы не остаться без дохода.

Отнеситесь с пониманием

Министр экономики призвала представителей различных сфер бизнеса отнестись с пониманием к решениям власти.

"Я хочу, чтобы бизнес понял бы позицию власти и отнесся к ней с пониманием. Мы делаем все, чтобы сбалансировать две задачи – заботу о жизни и здоровье граждан и интересы бизнеса и экономики", - сказала Турнава. При этом она отметила, что хорошо понимает позицию бизнеса.

"Я хорошо понимаю, что у нас нет возможности восстановить полностью весь бизнес, как он работал в 2019 году, до пандемии", - сказала Турнава.

Тем временем она подчеркнула, что правительство делает все для помощи бизнесу и уже в феврале планируется вторая волна субсидирования кредитов для ресторанов. Льготы в выплате кредитов получат и спортивные объекты.

Нет ультиматуму

В то же время министр экономики отметила, что для власти неприемлем язык ультиматума, когда ей грозят неповиновением для того, чтобы добиться снятия ограничений.

"Я бы не советовала бизнесу говорить с властями языком ультиматумов. То, что сейчас происходит - постепенное смягчение, конечно же, это не является результатом какого-то давления на нас… Еще 25 января состоялась встреча всей экономической команды с ресторанным сектором, где было заявлено, что в течение еще двух недель мы будем наблюдать за ситуацией, а затем предпримем последующие шаги", — заявила Турнава журналистам.

Она добавила, что если эпидемиологическая ситуация не усугубится в ближайшие одну-две недели, то кафе и ресторанам разрешат открыть закрытые (внутренние) пространства.

Одновременно Турнава не исключила, что объекты питания будут подключены к государственной программе тестирования на коронавирус и до марта смогут проверять своих сотрудников бесплатно.

По решению властей, заведения должны тестировать всех своих сотрудников раз в две недели. В противном случае инспекция труда не позволит им работать.

"В первую очередь, это необходимо самим ресторанам, поскольку до тех пор, пока не будет всеобщей вакцинации, люди будут выбирать объекты питания в зависимости от того, безопасны ли они и насколько они доверяют персоналу", — сказала Турнава.

"Все будет хорошо"

При этом министр экономики отметила, что прогнозы для бизнеса положительные. "У нас есть обнадеживающий сигнал, что с поздней весны мы сможем увидеть увеличенное число туристов, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится", - сказала Турнава.

По ее словам, на данный момент страна уже открыла воздушное пространство для многих стран и упростила въезд в страну.

"Я думаю, этого на первом этапе достаточно вместе с восстановлением регулярных авиарейсов, чтобы туристическая сфера вновь заработала", - сказала Турнава.

В то же время министр экономики отметила, что для страны будет важной безопасность, при этом прогнозы для экономики и бизнеса на сегодняшний день положительные.

"В 2021 году сразу два фактора дают нам надежду на экономический рост на уровне 4,3%. Один из них вакцинация, которая уже началась, а второй - мир в регионе и отсутствие негативных факторов", - сказала Турнава.

При этом она отметила, что высокий экономический рост будет зависеть от усилий правительства, проведенных реформ и развития экономики.