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Производство фундука в Грузии

Экспорт фундука принес Грузии почти 80 миллионов долларов

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (200)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210208/250823458/Eksport-funduka-prines-Gruzii-pochti-80-millionov-dollarov.html

Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 5 тысяч тонн (49%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019/2020 годов

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. За полгода, с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года, Грузия экспортировала 15,3 тысячи тонн фундука на сумму 79,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.

Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 5 тысяч тонн (49%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019/2020 годов, в денежном выражении стоимость экспорта увеличилась на 26,8 миллиона долларов (51%).

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video : Sputnik / Anna Anastasiadi, Vladimir Umikashvili
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По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука

Страна Экспорт фундука, тонны
Германия 4 165
Италия 3 766
Армения 873
Чехия 716
Россия 713
Турция 530
Беларусь 444
Литва 442
Испания 430
Польша 376

В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.

Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (200)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Грузия


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