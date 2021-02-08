Экспорт фундука принес Грузии почти 80 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. За полгода, с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года, Грузия экспортировала 15,3 тысячи тонн фундука на сумму 79,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 5 тысяч тонн (49%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019/2020 годов, в денежном выражении стоимость экспорта увеличилась на 26,8 миллиона долларов (51%).
По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука
|Страна
|Экспорт фундука, тонны
|Германия
|4 165
|Италия
|3 766
|Армения
|873
|Чехия
|716
|Россия
|713
|Турция
|530
|Беларусь
|444
|Литва
|442
|Испания
|430
|Польша
|376
В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.
Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной работы правительства по уничтожению вредителей.