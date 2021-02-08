В Кахети одна из гостиниц "нарвалась" на крупный штраф

Помимо штрафа в наказание за запрещенную экономическую деятельность гостиница лишится и государственного субсидирования

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Сотрудники инспекции труда и полиция оштрафовали одну из гостиниц в городе Телави (регион Кахети) на десять тысяч лари (более трех тысяч долларов) за нарушение правил работы в условиях пандемии, сообщает телекомпания Rustavi 2.

В частности, проверяющие обнаружили, что ресторан при гостинице работал и после 21:00, что является нарушением.

Служба инспекции труда также обратилась к министерству экономики за прекращением государственного субсидирование проштрафившегося объекта.

С 1 февраля по сей день за нарушения установленных ограничений и запрещенную экономическую деятельность в Грузии оштрафованы семь объектов.

На прошлой неделе глава правительства Георгий Гахария заявил, что все организации и объекты, которые нарушат установленные в период пандемии правила, не получат госсубсидии. Правительство Грузии в настоящее время субсидирует 80% обслуживания банковских кредитов тем объектам, которые были вынуждены прекратить работу в период пандемии.