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Закрытый ресторан. В Грузии борются с коронавирусом

В Кахети одна из гостиниц "нарвалась" на крупный штраф

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (830)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210208/250825446/V-Kakheti-odna-iz-gostinits-narvalas-na-krupnyy-shtraf.html

Помимо штрафа в наказание за запрещенную экономическую деятельность гостиница лишится и государственного субсидирования

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Сотрудники инспекции труда и полиция оштрафовали одну из гостиниц в городе Телави (регион Кахети) на десять тысяч лари (более трех тысяч долларов) за нарушение правил работы в условиях пандемии, сообщает телекомпания Rustavi 2.

Сотрудники региональной полиции в масках и перчатках приветствуют друг друга во время карантина
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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В частности, проверяющие обнаружили, что ресторан при гостинице работал и после 21:00, что является нарушением.

Служба инспекции труда также обратилась к министерству экономики за прекращением государственного субсидирование проштрафившегося объекта.

С 1 февраля по сей день за нарушения установленных ограничений и запрещенную экономическую деятельность в Грузии оштрафованы семь объектов.

На прошлой неделе глава правительства Георгий Гахария заявил, что все организации и объекты, которые нарушат установленные в период пандемии правила, не получат госсубсидии. Правительство Грузии в настоящее время субсидирует 80% обслуживания банковских кредитов тем объектам, которые были вынуждены прекратить работу в период пандемии.

 

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (830)
Теги:
Ресторан, Пандемия, Грузия


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