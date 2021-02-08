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Грузия возвращает Украине более 110 тысяч килограммов кукурузы

© photo: Sputnik / Катерина Совдагари
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1683)
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Возврат зерна в страну-экспортер производится из-за отсутствия международного ветеринарного сертификата

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Не прошла фитосанитарный контроль – Грузия возвращает стране-экспортеру Украине 110 310 килограммов кукурузы, сообщает Служба доходов Минфина.

КПП Казбеги граница досмотр Грузия
© Sputnik / Levan Avlabreli
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По данным ведомства, у ввезенной на таможенно-пропускной пункт "Батумский порт" продукции не было соответствующего международного ветеринарного сертификата.

"Специалисты отдела санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного управления Службы доходов Грузии выявили нарушения при прохождении ветеринарного пограничного контроля, в частности, на груз не имелось соответствующего международного ветеринарного сертификата", – говорится в заявлении.

Согласно постановлению правительства Грузии №463, указанный товар подлежит возврату в страну-экспортер.

Темы:
Экономика Грузии (1683)
Теги:
Зерно, таможня, Грузия


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