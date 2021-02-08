В Телави после 15-летней паузы начал работать общественный транспорт

В Рустави, Телави и Гори, по инициативе местных властей, общественный транспорт на первых порах будет обслуживать пассажиров бесплатно

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. После почти 15-летней паузы в городе Телави (регион Кахети) возобновилась работа муниципального транспорта, сообщается на странице местной районной администрации в Facebook.

Перед началом работы в Тбилиси продезинфицирован весь автобусный парк>>

На первом этапе, по решению местных властей, транспорт в городе будет бесплатным. Жителей города будут обслуживать пять автобусов. Вначале они будут ездить только по Телави, а в дальнейшем и в села муниципалитета.

8,5-метровые автобусы стандарта EURO 5 город Телави получил в конце прошлого года. Новые автобусы городу передал Фонд муниципального развития министерства инфраструктуры и регионального развития в рамках программы развития урбанистического транспорта. Новые автобусы рассчитаны на 50 пассажиров и они полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями. Новые автобусы соответствуют всем современным техническим требованиям. Автобусы оснащены системой вентиляции, соответствующей евростандартам.

Бесплатным муниципальный транспорт в течение двух недель будет в Рустави (Квемо Картли) и Гори (Шида Картли).

По информации мэрии Гори, транспорт на десяти маршрутах будет ездить с семи утра до восьми часов вечера. 25 новых автобусов удовлетворяют все современные технические требования и оснащены системой вентиляции и адаптированы для лиц с ОВЗ.

В ближайшее время Гори получит еще пять новых транспортных средств.

Повсеместно в автобусах будут соблюдены рекомендации для предотвращения распространения коронавируса. После каждого рабочего дня они будут дезинфицироваться.

С 8 февраля в Грузии возобновилась работа общественного транспорта, однако ограничения пока распространяются на работу междугороднего транспорта.

Общественный транспорт прекратил работу с 28 ноября, когда эпидемиологическая ситуация из-за распространения коронавируса в стране резко ухудшилась.