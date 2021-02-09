Курс лари на вторник – 3,3190 GEL/$1

Регистрация желающих сдать школьную программу экстерном началась и продлится до 12 февраля, а сами экзамены начнутся с 18 февраля

Кто в Грузии устанавливает правила политической игры, как выйти из политического кризиса и до каких пор мы будем жить в условиях ограничений - главные темы в грузинской прессе