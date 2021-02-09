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Вид на город Тбилиси - набережная реки Кура

Система статистики Грузии признана одной из лучших в Европе

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1684)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210209/250834683/Sistema-statistiki-Gruzii-priznana-odnoy-iz-luchshikh-v-Evrope.html

Согласно отчету, Грузия опередила 12 стран ЕС и впервые в истории была названа среди лучших 20 европейских стран

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В 2020 году Грузия заняла 31 место среди 187 стран в рейтинге оценки официальных Служб статистики, улучшив свои позиции на 8 пунктов по сравнению с 2019 годом, говорится в отчете на сайте организации Open Data Watch.

Организация Open Data Watch опубликовала пятый по счету отчет описания открытых данных – Open Data Inventory (ODIN), в которых дана оценка официальных Служб статистики разных стан мира по разным критериям.

Грузинский международный биометрический паспорт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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За 2020 год общая оценка статистической системы Грузии составила 69 баллов. Оценки открытых данных проводились в 187 странах по 22 статистическим категориям и 65 показателям.

Согласно отчету, Грузия опередила 12 стран ЕС (Италия, Франция, Бельгия, Португалия, Румыния, Венгрия, Люксембург, Хорватия, Кипр, Греция, Латвия, Мальта) и впервые в истории была названа среди лучших 20 европейских стран.

Кроме того, Грузия опережает такие развитые страны как Японию, Великобританию, Китай и Индонезию. В то же время, по данным ODIN, статистическая система Грузии находится на уровне таких стран, как Австрия, Швейцария и Мексика.

Вид на район Калаубани в исторической части города Тбилиси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Оценка охватывает основные области экономической, социальной и демографической статистики, такие как: национальные счета, население и демография, занятость, безработица и статистика цен, образование и здравоохранение, гендерная статистика, статистика преступности, уровни бедности, государственные финансы, внешняя торговля, платежный баланс, сельское хозяйство, окружающая среда, энергия и т. д.

Open Data Watch – международная некоммерческая организация, работающая на стыке открытых данных и официальной статистики. Наша работа поддерживает внесение изменений в процесс производства официальных статистических данных и управления ими. Концентрируя усилия в трех областях – рекомендации по политике, поддержка данных и мониторинг – ODW стремится сделать данные о развитии лучше и более доступными для более широкого использования и воздействия.

Темы:
Экономика Грузии (1684)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Грузия


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