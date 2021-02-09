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Мандарины на прилавке уличного магазина - торговля фруктами

Экспорт мандаринов из Грузии увеличился на 25%

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (201)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210209/250840198/Eksport-mandarinov-iz-Gruzii-uvelichilsya-na-25.html

С 1 августа 2020 года по 7 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона экспортировано на 25% плодов больше

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала 39 тысяч тонн мандаринов на сумму 19 миллионов долларов, сообщает Минсельхоз страны.

С 1 августа 2020 года по 7 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона экспортировано на 7,8 тысячи тонн (25%) оранжевых плодов больше, а стоимость увеличилась на 2,8 миллиона долларов (17%).

Крупнейшие страны-импортеры грузинских мандаринов в сезон 2020/2021 годов
Крупнейшие страны-импортеры грузинских мандаринов в сезон 2020/2021 годов

Грузинские цитрусы, в основном, вывозят в соседние страны. Больше всего мандаринов, произведенных в 2020 году, экспортировалось в Россию.

Производство фундука в Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экспорт фундука принес Грузии почти 80 миллионов долларов

Кроме того, в небольших объемах экспорт осуществлялся в Молдову, Туркменистан, Белоруссию, Словению, Казахстан, Литву, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (201)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, мандарины, Грузия


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