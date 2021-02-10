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Строительство нового жилья - подъемный кран

Падение в сфере строительства Грузии продолжается – новая статистика

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1687)
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Sputnik Грузия
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Больше половины построенных объектов за 2020 год приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В 2020 году в Грузии было введено в эксплуатацию 2 134 объекта общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).

По сравнению с 2020 годом, площадь введенных объектов снизилась на 33,5%, а их число уменьшилось на 14,9%.

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Больше половины построенных объектов за 2020 год приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли.

ТОП-5 регионов Грузии по введенным объектам за 2020 год

Регион Количество объектов Доля в общем количестве объектов, %
Тбилиси 593 27,8
Кахети 312 14,6
Квемо-Картли 216 10,1
Имерети 203 9,5
Мцхета-Мтианети 201 9,4

В Грузии в 2020 году муниципальными органами власти было выдано 9,6 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,2 миллиона квадратных метров.

По сравнению с 2019 годом, число выданных разрешений снизилось на 11%, а площадь предполагаемого строительства уменьшилась на 30,9%.

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Из общего числа выданных разрешений 77% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.

ТОП-5 регионов Грузии по выданным разрешениям за 2020 год

Регион Число разрешений Доля в общем числе разрешений, %
Тбилиси 5 117 53,5
Квемо Картли 918 9,6
Мцхета-Мтианети 669 7,0
Имерети 660 6,9
Аджария 564 5,9

Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.

Темы:
Экономика Грузии (1687)
Теги:
Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, строительство, Грузия


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