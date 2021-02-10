Падение в сфере строительства Грузии продолжается – новая статистика

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В 2020 году в Грузии было введено в эксплуатацию 2 134 объекта общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).
По сравнению с 2020 годом, площадь введенных объектов снизилась на 33,5%, а их число уменьшилось на 14,9%.
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Больше половины построенных объектов за 2020 год приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли.
ТОП-5 регионов Грузии по введенным объектам за 2020 год
|Регион
|Количество объектов
|Доля в общем количестве объектов, %
|Тбилиси
|593
|27,8
|Кахети
|312
|14,6
|Квемо-Картли
|216
|10,1
|Имерети
|203
|9,5
|Мцхета-Мтианети
|201
|9,4
В Грузии в 2020 году муниципальными органами власти было выдано 9,6 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,2 миллиона квадратных метров.
По сравнению с 2019 годом, число выданных разрешений снизилось на 11%, а площадь предполагаемого строительства уменьшилась на 30,9%.
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Из общего числа выданных разрешений 77% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.
ТОП-5 регионов Грузии по выданным разрешениям за 2020 год
|Регион
|Число разрешений
|Доля в общем числе разрешений, %
|Тбилиси
|5 117
|53,5
|Квемо Картли
|918
|9,6
|Мцхета-Мтианети
|669
|7,0
|Имерети
|660
|6,9
|Аджария
|564
|5,9
Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.