Падение в сфере строительства Грузии продолжается – новая статистика

Больше половины построенных объектов за 2020 год приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. В 2020 году в Грузии было введено в эксплуатацию 2 134 объекта общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).

По сравнению с 2020 годом, площадь введенных объектов снизилась на 33,5%, а их число уменьшилось на 14,9%.

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Больше половины построенных объектов за 2020 год приходятся на три региона страны – Тбилиси, Кахети и Квемо Картли.

ТОП-5 регионов Грузии по введенным объектам за 2020 год

Регион Количество объектов Доля в общем количестве объектов, % Тбилиси 593 27,8 Кахети 312 14,6 Квемо-Картли 216 10,1 Имерети 203 9,5 Мцхета-Мтианети 201 9,4

В Грузии в 2020 году муниципальными органами власти было выдано 9,6 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 5,2 миллиона квадратных метров.

По сравнению с 2019 годом, число выданных разрешений снизилось на 11%, а площадь предполагаемого строительства уменьшилась на 30,9%.

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Из общего числа выданных разрешений 77% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.

ТОП-5 регионов Грузии по выданным разрешениям за 2020 год

Регион Число разрешений Доля в общем числе разрешений, % Тбилиси 5 117 53,5 Квемо Картли 918 9,6 Мцхета-Мтианети 669 7,0 Имерети 660 6,9 Аджария 564 5,9

Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.