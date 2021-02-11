Регулярные рейсы в Грузию возобновляет одна из самых престижных авиакомпаний мира

Грузия с 15 февраля открывает еще одно авиасообщение – регулярные полеты по маршруту Доха-Тбилиси-Доха начинает Qatar airways

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Национальный авиаперевозчик Катара Qatar airways с 15 февраля начинает выполнять ежедневные рейсы по маршруту Доха-Тбилиси-Доха, об этом сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.

С 1 февраля Грузия приступила к поэтапному восстановлению регулярного авиасообщения по всем направлениям. Страна была закрыта с середины марта прошлого года из-за пандемии коронавируса.

"Мы призываем граждан быть осторожными при планировании поездки, внимательно читать пограничные и санитарные правила, введенные страной назначения, уведомления авиакомпаний, объявления и расписания, размещенные в официальных источниках", – говорится в заявлении агентства.

Qatar Airways – национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха.

Qatar Airways входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax.