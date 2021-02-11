Не справились: компания "Сакнахшири" пояснила, почему урезала зарплату шахтерам

В компании считают, что зарплаты шахтерам четвертого участка на шахте Дзидзигури урезаны на законных основаниях, поскольку они не выполнили январский план добычи угля

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. В компании "Сакнахшири" ("Грузуголь"), управляющей шахтами в Ткибули, заявляют, что работники четвертого участка смогли выполнить лишь 70% плана по добыче угля, что, согласно трудовому договору, отразится на их зарплате за январь.

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Работа на шахте имени Дзидзигури парализована с минувшей ночи. Несколько шахтеров с требованием выплаты полной заработной платы отказываются выходить из шахты.

"Компания выяснила, что протест связан с подведением итогов работы угледобывающего участка №4 за январь… Горняки четвертого участка выполнили план лишь на 77,7%, что отразилось на их зарплате, согласно трудовому договору, оформленному между компанией и работниками", – заявляют в "Сакнахшири".

По информации компании, днем 10 февраля на рабочей встрече были подведены подвели итоги работы за январь. В результате выяснилось, что второй участок смог добыть в январе 6,1 тысячи тонн угля и выполнил план на 110,9%, что предполагает плату в размере 91,01 лари за день. Шестой участок выполнил план на 108,01%, добыв 5,4 тысячи тонн угля, что предусматривает плату в размере 90 лари в день. А четвертый участок выполнил план всего на 77,7%. Объем добытого угля составил 4,6 тысячи тонн. Соответственна и оплата – 48 лари в день.

В компании поясняют, что сотрудники VI и II участков в январе перевыполнили план, поэтому к зарплате прибавились и бонусы.

По совместной инициативе сотрудников угледобывающего участка №4 и администрации "Сакнахшири" была сформирована специальная комиссия для изучения обстоятельств дела в течение ближайших 10 дней, из-за которых сотрудники не выполнили план.

Согласно заявлению компании, отказ сотрудников подняться из шахты привело к грубому нарушению правил безопасности и возникновению аварийной ситуации.

В свою очередь шахтеры уверяют, что усердно отработали весь январь и заслужили соответствующую оплату.

Как сообщил Sputnik Грузия президент Профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе, в январе не было таких условий, чтобы добывать уголь. В шахте была опасность возгорания, поэтому рабочие занимались решением этой проблемы, чтобы обеспечить безопасность работы. Невыполнение плана Долаберидзе назвал ошибкой менеджмента, который не рассчитал и не предусмотрел все обстоятельства.

Представители профсоюза продолжают встречи с руководством компании, чтобы решить проблему рабочих.

Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года после серий трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании "Сакнахшири" трудоустроено 1 170 человек.