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Служба доходов Грузии предупреждает: после 1 марта за нерастаможенные машины - штраф

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1692)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210211/250863162/Sluzhba-dokhodov-Gruzii-preduprezhdaet-posle-1-marta-za-nerastamozhennye-mashiny-shtraf.html

За нарушение сроков растаможки или реэкспорта владельцы завезенных в страну до 1 мая 2020 года машин должны будут платить за каждый просроченный день по 50 лари

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Владельцы автомобилей обязаны отправить автомобили на реэкспорт или пройти таможенные процедуры до 1 марта, в противном случае они будут оштрафованы, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.

Машина с грузинским флагом и багажником на крыше из России
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В связи с пандемией коронавируса Минфин Грузии, опираясь на рекомендации Межведомственного координационного совета при правительстве, продлил до 1 марта 2021 года срок таможенного оформления автомобилей (растаможки), ввезенных на территорию Грузии до 1 мая 2020 года. Таким образом, у владельцев завезенных в страну машин было как минимум девять месяцев для этой процедуры, вместо положенных двух.

"До 1 марта владелец транспортного средства обязан провести реэкспорт или другие таможенные процедуры автомобиля, ввезенного в Грузию до 1 мая 2020 года", - говорится в заявлении Службы доходов.

При этом ведомство напоминает, что в случае нарушения сроков декларирования за каждый просроченный день штраф составит 50 лари и будет необходимо обязательное прохождение таможенных процедур в течение месяца.

Если этого не произойдет, автовладелец будет оштрафован повторно на двойную сумму растаможки.

Темы:
Экономика Грузии (1692)
Теги:
штраф, автомобили, Грузия


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