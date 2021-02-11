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Мост через Босфор и флаг Турции

Грузинская продукция из турецкого сырья выходит на свободный рынок

© CC BY-SA 2.0 / KLMircea / Bosphorus Bridge and Turkish Flag
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1693)
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Соглашение даст возможность создавать совместные предприятия, увеличит инвестиции в Грузию и поможет созданию новых рабочих мест, считают в посольстве

ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Парламент Турции ратифицировал поправки в соглашение о свободной торговле между Грузией и Турцией, согласно которому товары из турецкого сырья из Грузии попадут в ЕС, говорится в сообщении на странице посольства Грузии в Турции в соцсети Facebook.

Соглашение о свободной торговле Грузии и Турции было подписано в 2007 году, и оно предполагает освобождение от налога на импорт определенных товаров.

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Согласно поправкам, Грузия сможет свободного торговать с ЕС своими товарами, изготовленными из турецкого сырья.

"Это соглашение расширит ассортимент продукции, которую будет возможно вывозить в страны ЕС, отчего выиграет как грузинский, так и турецкий бизнес", - говорится в сообщении .

По мнению посольства, данное соглашение даст возможность создавать совместные предприятия, увеличит инвестиции в Грузию и поможет созданию новых рабочих мест.

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За последнее время Грузия заключила соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем. Грузия, до вступления в силу Brexit, ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией и ожидает того же от британской стороны.

Переговоры о свободной торговле начались и с Индией. Текст соглашения уже готов, также созданы группы по переговорам с обеих сторон, которые в настоящее время ожидают определения даты первого раунда переговоров. Активно обсуждается возможность подписания подобных соглашений с Японией и США.

По данным министерства экономики, за прошлый год 87% чистого экспорта Грузии приходилось на страны с режимом свободной торговля.

Темы:
Экономика Грузии (1693)
Теги:
Соглашение о свободной торговле, Турция, Грузия


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