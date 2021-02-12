Курс лари на пятницу – 3,295 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0162 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 февраля в размере 3,2950 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0162 лари по отношению к доллару.