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Самолет на аэродроме в Натахтари

В Грузии возобновляются внутренние авиарейсы – самолеты полетят в Рачу и Сванети

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1695)
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https://sputnik-georgia.ru/economy/20210212/250867114/V-Gruzii-vozobnovlyayutsya-vnutrennie-aviareysy---samolety-poletyat-v-Rachu-i-Svaneti.html

С аэродрома Натахтари уже назначены авиарейсы в высокогорные регионы Рача и Сванети, цены на билеты остались неизменными

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Грузии возобновили внутренние авиарейсы, приостановленные из-за пандемии коронавируса, с 12 февраля регулярные рейсы будут выполняться с аэродрома Натахтари (32 километра до Тбилиси) в Местиа (высокогорный регион Сванети) и Амбролаури (высокогорный регион Рача), говорится в сообщении Объединения аэропортов Грузии.

Тбилисский международный аэропорт
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Регулярные рейсы в Грузию возобновляет одна из самых престижных авиакомпаний мира

Согласно расписанию, в феврале и марте рейсы в высокогорную Рачу и обратно будут осуществляться по пятницам и воскресеньям – в Амбролаури в 15:30 по местному времени, обратно – в 16:45.

Что касается расписания полетов в высокогорную Сванети, самолет будет летать раз в неделю по пятницам. Время вылета из Натахтари в Местиа в 10:00, обратно – в 12:00.

Цена билетов на внутренние рейсы не менялась. Стоимость билета на рейс Натахтари-Местия 90 лари для взрослых (примерно 27 долларов), 30% скидка для детей от 3 до 12 лет, для детей до 3 лет полет бесплатный. Билет на рейс Натахтари-Амбролаури 50 лари (примерно 15 долларов).

Аэропорты Натахтари, Амбролаури и Местиа оснащены по всем тем требованиям, которые установлены Минздравом и Агентством гражданской авиации – дезбарьеры, соцдистанция, термоскрининг.

С 1 февраля Грузия приступила к поэтапному восстановлению регулярного международного авиасообщения по всем направлениям. Из-за пандемии коронавируса с середины марта прошлого года страна была закрыта, за некоторым исключением. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

Темы:
Экономика Грузии (1695)
Теги:
Сванети, Рача, авиасообщение, Грузия


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