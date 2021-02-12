К комплексу Уплисцихе через Куру строится новый мост

Еще один мост через Куру сделает комфортным путь к одному из туристических объектов Грузии – историческому памятнику Уплисцихе

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Новый мост через Куру строится на седьмом километре дороги, ведущей к историческому комплексу Уплисцихе, об этом сообщает Департамента автомобильных дорог Грузии.

Строительство моста ведется в муниципалитете Гори недалеко от села Квахврели на подъездной дороге к комплексу. Его длина 119 метров.

photo: Roads Department of Georgia На подъездной дороге к комплексу Уплисцихе строится мост

"Существующий до этого мост был поврежден, и для обеспечения безопасного передвижения возникла необходимость в строительстве нового. Новый железобетонный мостовой переход полностью решит проблему безопасности движения, что также очень важно с туристической точки зрения", – говорится в сообщении.

Проект финансируется из государственного бюджета, его стоимость составляет 2 миллиона лари (605 тысяч долларов). Работы планируется завершить летом этого года.