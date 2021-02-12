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Пещерный город Уплисцихе

К комплексу Уплисцихе через Куру строится новый мост

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1695)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210212/250867954/K-kompleksu-Uplistsikhe-cherez-Kuru-stroitsya-novyy-most.html

Еще один мост через Куру сделает комфортным путь к одному из туристических объектов Грузии – историческому памятнику Уплисцихе

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Новый мост через Куру строится на седьмом километре дороги, ведущей к историческому комплексу Уплисцихе, об этом сообщает Департамента автомобильных дорог Грузии.

Строительство моста ведется в муниципалитете Гори недалеко от села Квахврели  на подъездной дороге к комплексу. Его длина 119 метров.

На подъездной дороге к комплексу Уплисцихе строится мост
photo: Roads Department of Georgia
На подъездной дороге к комплексу Уплисцихе строится мост

"Существующий до этого мост был поврежден, и для обеспечения безопасного передвижения возникла необходимость в строительстве нового. Новый железобетонный мостовой переход полностью решит проблему безопасности движения, что также очень важно с туристической точки зрения", – говорится в сообщении.

Проект финансируется из государственного бюджета, его стоимость составляет 2 миллиона лари (605 тысяч долларов). Работы планируется завершить летом этого года.

Темы:
Экономика Грузии (1695)
Теги:
строительство, мосты, Грузия


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