К комплексу Уплисцихе через Куру строится новый мост

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Новый мост через Куру строится на седьмом километре дороги, ведущей к историческому комплексу Уплисцихе, об этом сообщает Департамента автомобильных дорог Грузии.
Строительство моста ведется в муниципалитете Гори недалеко от села Квахврели на подъездной дороге к комплексу. Его длина 119 метров.
"Существующий до этого мост был поврежден, и для обеспечения безопасного передвижения возникла необходимость в строительстве нового. Новый железобетонный мостовой переход полностью решит проблему безопасности движения, что также очень важно с туристической точки зрения", – говорится в сообщении.
Проект финансируется из государственного бюджета, его стоимость составляет 2 миллиона лари (605 тысяч долларов). Работы планируется завершить летом этого года.