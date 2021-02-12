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Премьер-министр Георгий Гахария осмотрел предприятие по производству норвежского лосося в регионе Гурия

"Гурия фиш" нацеливается на экспорт своей продукции

photo: courtesy of press office of the Government of Georgia
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1696)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210212/250872694/Guriya-fish-natselivaetsya-na-eksport-svoey-produktsii.html

Рыбное хозяйство в регионе Гурия, которое создано при софинансировании государства, посетил премьер-министр Грузии Георгий Гахария

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Правительство Грузии планирует и дальше поддерживать местное производство для развития экспортного потенциала страны и трудоустройства населения, заявил премьер-министр  Георгий Гахария журналистам во время поездки по регионам Западной Грузии.

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Премьер посетил рыбное хозяйство "Гурия фиш" в селе Квирикети в регионе Гурия, где разводят мальков норвежской форели. Инвестиции в предприятие составили 1,2 миллиона евро, а на заключительном этапе компания планирует инвестировать в общей сложности 25 миллионов евро. К этому времени на предприятии трудоустроены 12 человек.

"Поддержка местного производства будет продолжена, поскольку это способствует занятости и развитию малых предприятий. Это цель государственных программ, которые реализует наше правительство на протяжении многих лет", - заявил премьер.

Производство фундука в Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
В Кахети открылось новое предприятие по переработке фундука

По информации владельца фермы, продукция компании "Гурия фиш" будет продаваться как на местном рынке, так и идти на экспорт в другие страны.

Как сообщает пресс-служба правительства, рыбное хозяйство в Гурии было профинансировано в рамках государственной программы "Льготный агрокредит" в размере 1,5 миллиона лари.

"Льготный агрокредит" делает доступным недорогие финансовые ресурсы для агропредпринимателей и фермеров.

Благодаря "Льготному агрокредиту" в разных секторах сельского хозяйства мобилизовано более 300 миллионов лари. В течение 2020 года выдано 6,2 тысячи кредитов на общую сумму более 372 миллиона лари. Софинансирование государства составило 64,3 миллиона лари.

К проекту подключены 13 банков и четыре лизинговые организации.

Развитие сельского хозяйства всегда было приоритетом грузинского правительства, и экономический кризис во всем мире в условиях COVID-19 еще больше показал его важность. Закрытие рынков и рост цен на импортные продукты заставили власти вовсю помогать местным фермерам и предпринимателям, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью.

Темы:
Экономика Грузии (1696)
Теги:
Экономика, Гурия, Георгий Гахария, Грузия


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