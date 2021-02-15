Экспорт фундука из Грузии растет

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. За полгода, с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2021 года, Грузия экспортировала 15,6 тысячи тонн фундука на сумму 81,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 5,2 тысячи тонн (50%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019/2020 годов, в денежном выражении стоимость экспорта увеличилась на 27,7 миллиона долларов (52%).
По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука
|Страна
|Экспорт фундука, тонны
|Германия
|4 253
|Италия
|3 823
|Армения
|885
|Россия
|756
|Чехия
|738
|Турция
|530
|Беларусь
|466
|Испания
|445
|Литва
|442
|Франция
|381
В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.
Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной по уничтожению вредителей.