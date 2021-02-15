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Производство фундука в Грузии

Экспорт фундука из Грузии растет

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (203)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210215/250889555/Eksport-funduka-iz-Gruzii-rastet.html

Объем вывоза фундука за полгода увеличился на 5,2 тысячи тонн (50%), в денежном выражении стоимость экспорта увеличилась на 27,7 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. За полгода, с 1 августа 2020 года по 9 февраля 2021 года, Грузия экспортировала 15,6 тысячи тонн фундука на сумму 81,2 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.

Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 5,2 тысячи тонн (50%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2019/2020 годов, в денежном выражении стоимость экспорта увеличилась на 27,7 миллиона долларов (52%).

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По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также соседние государства.

ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука

Страна Экспорт фундука, тонны
Германия 4 253
Италия 3 823
Армения 885
Россия 756
Чехия 738
Турция 530
Беларусь 466
Испания 445
Литва 442
Франция 381

В процессе переработки фундука участвуют более 30 предприятий.

В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней производство фундука и его экспорт стали сокращаться, и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.

Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 году удалось за счет активной и целенаправленной по уничтожению вредителей.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (203)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Сельское хозяйство, Грузия


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