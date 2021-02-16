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Портовые грузовые краны в батумском порту

Что происходит в грузинской торговле – новые данные статистики

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1699)
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Внешнеторговый оборот в январе 2021 года в целом снизился на 16,3% по сравнению с январем прошлого года и составил 763,9 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. На фоне пандемии коронавируса торговля в Грузии продолжает падать – грузинскую продукцию в январе 2021 года вывезли на сумму 224,4 миллиона долларов, что на 16,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".

Импорт за указанный период составил 539,4 миллиона долларов, что на 16,4% меньше по сравнению с январем 2020 года.

Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь 2021 года

Внешнеторговый оборот в январе 2021 года в целом снизился на 16,3% по сравнению с январем прошлого года и составил 763,9 миллиона долларов (без учета неорганизованной торговли).

Ожидаемая статистика

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что правительство ожидало спада по данным статистики, потому что в мире бушует третья волна и внешняя торговля зависит от ситуации.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
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"Примерно на 16% снизился как экспорт, так и импорт. Есть одна позитивная тенденция, что торговый дефицит улучшился на 62 миллиона долларов. Мы ожидаем, что когда служба статистики обработает эти данные, у нас будет более позитивная динамика в экспорте местной продукции, чем в экспорте в целом", – сообщала Турнава журналистам.

Министр напомнила, что несмотря на то, что прошлый год был очень сложный для экономики и внешней торговли, у Грузии всегда была положительная динамика в экспорте продукции местного производства.

"Это результат нашей сбалансированной политики. С одной стороны, мы ограничиваем определенные активности, чтобы защитить эпидситуацию, но с другой стороны, мы максимально задействуем бизнес для того, чтобы осуществить больше экспорта, развивать грузинское производство и страна получила больше доходов", – сказал Турнава.

Темы:
Экономика Грузии (1699)
Теги:
Натия Турнава, Национальная служба статистики Грузии "Сакстат", Статистика, Экономика, Грузия


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