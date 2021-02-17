Сколько валюты мигранты прислали в Грузию в январе

Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе уступила первенство Италии

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в январе 2021 года выросли на 19,2% и составили 149,8 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.

Из России в Грузию в январе 2021 года денежных переводов поступило на 11,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. В январе объем денежных переводов из России составил около 23,2 миллиона долларов – 15,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Статистика денежных переводов в Грузию за январь 2021 года

Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе этого года уступила первенство Италии.

Из Италии за указанный период поступило более 27,3 миллиона долларов – 18,2% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Напомним, что в апреле-мае прошлого года Италия впервые обошла Россию и лидировала по объему денежных переводов в Грузию.

Из Грузии в январе 2021 года за границу перевели более 17,2 миллиона долларов, что на 6,7% меньше, чем за январь 2020 года.