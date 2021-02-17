Курс лари на среда – 3,2985 GEL/$1

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Сколько валюты мигранты прислали в Грузию в январе Россия, которая на протяжении многих лет бессменно лидировала по денежным переводам в Грузию, в январе уступила первенство Италии 115

Русский язык может стать официальным в Нагорном Карабахе В обосновании к законопроекту говорится о необходимости "формирования новой повестки" с учетом культурных, военных, экономических отношений между Карабахом и Россией 129