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Курс лари на четверг – 3,3044 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (943)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210218/250921861/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0059 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 февраля в размере 3,3044 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0059 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 18 февраля
Кросс-курс основных валют на 18 февраля
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (943)
Теги:
Рубль, Лари, Курс доллара, валютный курс


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