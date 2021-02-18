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Дом Юстиции и офис Нацбанка на набережной реки Кура в Тбилиси

Нацбанк Грузии в очередной раз провел интервенцию на валютном рынке

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Экономика
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Темы:
Состояние курса лари (96)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210218/250933624/Natsbank-Gruzii-v-ocherednoy-raz-provel-interventsiyu-na-valyutnom-rynke.html

На двух проведенных в этом году аукционах Национальный банк Грузии продал для стабилизации валютного рынка уже 120 миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 18 фев – Sputnik. Национальный банк Грузии в четверг провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,3014 GEL/$1.

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Регулятор продал на аукционе 40 миллионов долларов.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 120 миллионов долларов на трех аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

  • Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 202й года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.

На пятницу, 19 февраля, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,3021 GEL/$1.

Президент Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе
photo: National Bank of Georgia / FB
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Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.

В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.

С прошлого года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Темы:
Состояние курса лари (96)
Теги:
Доллар, Лари, валютный курс, Национальный банк Грузии, Грузия


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