Курс лари на пятницу – 3,3021 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0023 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 19 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 февраля в размере 3,3021 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0023 лари по отношению к доллару.