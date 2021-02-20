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Натия Турнава

Турнава: Грузия станет лидером в регионе по росту ВВП

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1704)
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Sputnik Грузия
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Глава Минэкономики Грузии отметила, что правительство запланировало ряд реформ для быстрого восстановления экономики

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. В 2021-2024 годах Грузия станет лидером в регионе по восстановлению экономики с ростом ВВП 5,3%, заявила кандидат на пост министра экономики и устойчивого развития Натия Турнава в парламенте.

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Парламент Грузии в эти минуты знакомится с планами кандидатов в министры, перед тем как выразить доверие обновленному правительству во главе с Ираклием Гарибашвили.

"2021 год станет годом быстрого восстановления экономики. В 2021-2024 годах Грузия будет лидером в регионе с экономическим ростом 5,3%, также наша страна будет лидером по темпу восстановления экономики в период после пандемии", – сказала Турнава.

По ее словам, такой прогноз основывается на положительных тенденциях в грузинской экономике, однако, пока ситуация остается тяжелой.

"Темп экономического падения Грузии 6,1%, что очень тяжело для такой экономики, которая готовилась к экономическому росту в 5%, если бы не пандемия", – сказала Турнава.

Министр также отметила, что правительство запланировало ряд реформ, которые послужат быстрому восстановлению экономики.

"После проведения запланированных реформ экономика быстро восстановится и макроэкономической стабильности ничто не помешает", – сказала Турнава.

Неделю назад международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Грузии в иностранной валюте на уровне "BB", прогноз – негативный.

Fitch прогнозирует рост реального ВВП Грузии на уровне 4,3% в 2021 году и 5,8% в 2022 году после спада, вызванного пандемией, который оценивается на уровне 6,1% в 2020 году.

По мнению аналитиков Агентства, рост ВВП Грузии будет в основном определяться внутренним спросом, поскольку ослабление национальных ограничений поддерживает частное потребление, а более высокие, чем исторические, расходы на государственную инфраструктуру будут стимулировать инвестиции, несмотря на слабое восстановление частного сектора.

Темы:
Экономика Грузии (1704)


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