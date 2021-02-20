Как власти Грузии планируют восстановить туризм в стране

Доходы от туризма в Грузии в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень

ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. Власти Грузии намерены как можно быстрее востановить туризм в Грузии, в том числе путем создания безопасной среды для туристов, сказала кандидат на пост министра экономики и устойчивого развития Натия Турнава в парламенте.

Как восстановить туризм в Грузии: представители сектора представили свой план>>

Сфера туризма наиболее пострадала от пандемии коронавируса в Грузии. Рекордные успехи туризма в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако, пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. Доходы в 2020 году от туризма опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.

"Для правительства в рамках антикризисного плана туризм был сферой особой заботы. В будущем туристам будут предложены диверсифицированные продукты, ориентированные на качество. Мы сегодня позицинируем себя как страну, безопасную для туристов, и я думаю востановление туризма будет быстрым", - сказала Натия Турнава, выступая в парламенте.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с марта 2020 года закрыла свои границы со всеми странами и отменила регулярное авиасообщение, за некоторым исключением. В частности, пересекать границу разрешено гражданам Грузии, если они возвращаются на родину, и транзитным перевозчикам грузов. Также страна прекратила авиасообщение по всем направлениям. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.

С середины лета прошлого года началось восстановление регулярных рейсов. Первоначально были возобновлены полеты в Мюнхен, Ригу и Париж. С ноября возобновлено регулярное авиасообщение с Амстердамом, Веной, Берлином и Дохой (до ноября эти авиакомпании выполняли чартерные рейсы). Однако из-за ухудшения эпидситуации запрет был продлен до 1 февраля.

С 1 февраля, одновременно с возобновлением регулярных рейсов, въезд на территорию Грузии упрощается как для иностранных граждан, так и для самих граждан страны, но, естественно, на определенных условиях.

На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ.

Помимо этого, граждане или резиденты Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, США, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна могут въезжать в Грузию, в том числе транзитом, при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа. Через три дня необходимо будет сдать повторный ПЦР-тест.