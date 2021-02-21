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Министр финансов Грузии Иване Мачавариани представил нового руководителя Службы доходов Левана Какава

Налоговые льготы в Грузии будут пересмотрены

Ministry of Finance of Georgia / FB
Экономика
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Темы:
Экономика Грузии (1706)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210221/250951601/Nalogovye-lgoty-v-Gruzii-budut-peresmotreny.html

На сегодняшний день в стране действует целый ряд налоговых льгот, касающиеся малого и среднего бизнеса

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Власти Грузии планируют пересмотреть налоговую политику, в том числе налоговые льготы, заявил кандидат на пост министра финансов Иване Мачавариани.

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Изменение налоговой политики и дополнительные налоговые льготы являются одним из главных требований оппозиции и бизнеса. На сегодняшний день в стране действует целый ряд налоговых льгот, касающиеся малого и среднего бизнеса.

"Новых налоговых льгот не будет, а существующие будут пересмотрены с учетом их социального и экономического эффекта", - сказал Мачавариани, представляя программу правительства на 2021-2024 годы.

По его словам, будет также пересмотрена практика налоговых соглашений с компаниями.

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"Для помощи компаниям лучшим средством будет новый закон "О банкротстве", который будет применен на практике уже в этом году", - сказал Мачавариани, не уточнив, что подразумевает этот закон.

При этом он также отметил, что для развития экономики в Грузии отменят соглашение о гарантированных закупках, чтобы избежать дополнительных рисков.

"Мы не должны брать на себя новые обязательства, несущие риск, в том числе в виде соглашений о гарантированных закупках, которые позже окажут давление на бюджет", - сказал Мачавариани.

Парламент Грузии накануне знакомился с планами кандидатов в министры, перед тем как выразить доверие обновленному правительству во главе с Ираклием Гарибашвили.

Темы:
Экономика Грузии (1706)


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