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Сбор урожая мандаринов

Грузия экспортировала более 39 тысяч тонн мандаринов

© CC0 / Pixabay
Экономика
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Темы:
Сельское хозяйство Грузии (204)
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Sputnik Грузия
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С 1 августа 2020 года по 21 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона экспортировано больше на 25% оранжевых плодов

ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. С начала сезона сбора урожая Грузия экспортировала рекордный за последние 10 лет объем мандаринов - 39,3 тысячи тонн на сумму 19,1 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.

С 1 августа 2020 года по 21 февраля 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона экспортировано на 7,9 тысячи тонн (25%) оранжевых плодов больше, а стоимость увеличилась на 2,8 миллиона долларов (17%).

Крупнейшие страны-импортеры грузинских мандаринов в сезон 2020/2021 годов
Крупнейшие страны-импортеры грузинских мандаринов в сезон 2020/2021 годов

Грузинские цитрусы, в основном, вывозят в соседние страны. Больше всего мандаринов, произведенных в 2020 году, экспортировалось в Россию.

Производство фундука в Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Экспорт фундука из Грузии растет

Кроме того, в небольших объемах экспорт осуществлялся в Молдову, Туркменистан, Белоруссию, Словению, Казахстан, Литву, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, США и Германию.

Для организованного проведения сбора урожая создан оперативный координационный штаб. Сдача, переработка, контроль потоков и учет нестандартных мандаринов проходит с помощью электронной программы.

Нестандартные мандарины принимает консервный завод в Кобулети, а стандартные плоды до 30 перерабатывающих предприятий.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (204)
Теги:
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, Марсельское такси, Сельское хозяйство, мандарины, Грузия


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