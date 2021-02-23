Курс лари на вторник – 3,3084 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 февраля в размере 3,3084 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару.