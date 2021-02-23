11:10 23 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0138
  • 100 RUB4.4335
  • USD3.3084
Поиск
Срочно:
Обменный пункт

Курс лари на вторник – 3,3084 GEL/$1

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экономика
Получить короткую ссылку
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (947)
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/02/13/250937740.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210223/250971057/Kurs-lari-dollar.html

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 февраля в размере 3,3084 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0015 лари по отношению к доллару.

Кросс-курс основных валют на 23 февраля
Кросс-курс основных валют на 23 февраля
Темы:
Курс лари к доллару на сегодня в Грузии (947)
Теги:
Доллар, Лари, Национальный банк Грузии, валютный курс, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса "Единого нацдвижения" – фото с места событий
Ника Мелия задержан: штурм офиса Единого нацдвижения в Тбилиси - видео
Ника Мелия задержан: штурм офиса "Единого нацдвижения" в Тбилиси – видео
Новый состав правительства Грузии
Как выглядит новый кабинет министров Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться