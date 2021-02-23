Рекордный экспорт грузинских яблок: почти все отправлено в Россию

С 1 августа 2020 года по 21 февраля 2021 года вывоз яблок в 13 раз превысил аналогичные показатели 2019/2020 годов

ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Примерно семь месяцев из Грузии было экспортировано 13 тысяч тонн яблок на сумму 5,6 миллиона долларов, что является рекордом за последние 20 лет, говорится в сообщении Минсельхоза сраны.

С 1 августа 2020 года по 21 февраля 2021 года вывоз яблок в 13 раз превысил аналогичные показатели 2019/2020 годов, а стоимость экспорта выросла на 5 миллионов долларов.

По данным Минсельхоза, яблоки, собранные в 2020 году, в основном экспортировались в Российскую Федерацию (12,5 тысячи тонн). Оставшаяся небольшая часть уехала в Казахстан, Армению, Венгрию, Туркменистан, Украину, Молдову, Сингапур и Гонконг.

Для способствования развитию экспорта яблок в Грузии осуществляется программа содействия закладке новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы были разбиты на 1 128 гектарах.

Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается в режиме "одно окно". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.

Согласно программе субсидирования, государство возместит компаниям 0,1 лари за килограмм, если они будут принимать нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм. К программе помощи в реализации нестандартных яблок подключены 14 компаний.