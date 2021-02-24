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Самолеты на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово

Грузия упростила въезд для граждан России, Армении и Украины

© photo: Sputnik / Vitaly Belousov
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (920)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210224/250989156/Gruziya-uprostila-vezd-dlya-grazhdan-Rossii-Armenii-i-Ukrainy.html

Сухопутные границы Грузии по-прежнему остаются закрытыми для иностранных граждан

ТБИЛИСИ, 24 янв — Sputnik. Грузия упрощает правила въезда для граждан России, Армении, Азербайджана, Беларуси и Украины, заявила глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ранее граждане этих стран могли попасть в Грузию только при наличии документа о полной вакцинации.

"Армения, Азербайджан, Украина, Россия и Беларусь пополнили список стран, граждане которых смогут въезжать в Грузию по ПЦР-тесту с 1 марта. На сухопутных границах мы по-прежнему сохраняем действующий на сегодняшний день режим", – заявил Гарибашвили.

Власти Грузии открыли воздушные границы для иностранцев с 1 февраля, однако установили следующие правила для их прибытия:

Новые правила въезда в Грузию
© Sputnik / Konstantin Ivanov
Новые правила въезда в Грузию
Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (920)


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