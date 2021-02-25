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Стенды с грузинской продукцией на выставке GULFOOD. архивное фото

Грузинские компании принимают участие в выставке Gulfood-2021 в Дубае

photo: courtesy of "Enterprise Georgia" / program “Produce in Georgia”
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210225/250995387/Gruzinskie-kompanii-prinimayut-uchastie-v-vystavke-Gulfood-2021-v-Dubae.html

Gulfood – крупнейшая и наиболее влиятельная в мире ежегодная выставка пищевой промышленности и производства напитков с огромным количеством посетителей

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. При поддержке государственного агентства "Производи в Грузии" 14 грузинских компаний принимают участие в ежегодной выставке пищевых продуктов и напитков Gulfood-2021, говорится в сообщении на сайте Агентства.

Натуральные соки, жарко же!
© Sputnik / Ekaterina Mikaridze
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Gulfood – крупнейшая и наиболее влиятельная в мире ежегодная выставка пищевой промышленности и производства напитков с огромным количеством посетителей. В ней участвует более 5 тысяч компаний из 120 стран мира. Выставка традиционно проводится в Дубае, и ее ежегодно посещают в среднем 92 тысячи посетителей. Это одно из самых крупных и важных событий в сфере напитков и продуктов питания. В Gulfood не могут участвовать лишь производители алкогольных напитков.

По информации агентства "Производи в Грузии", грузинская делегация представила разнообразную продукцию. В частности, различные орехи, фруктовые продукты, натуральные овощные и фруктовые соки, мед, лавр, сухофрукты и чайные продукты.

После годичной паузы, вызванной пандемией, выставка Gulfood-2021 – первое международное мероприятие, в котором грузинская делегация принимает участие очно. Компании были отобраны на основе критериев, разработанных и утвержденных Агентством, и механизма софинансирования.

"Производи в Грузии" – один из самых успешных проектов правительства Грузии, направленный на стимулирование в стране местного производства. Агентство объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны.

Теги:
Производи в Грузии


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