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В Грузии будет создан Совет по реформированию государственного производства

© Sputnik / Levan Avlabreli
Экономика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210225/250997728/V-Gruzii-budet-sozdan-Soveta-po-reformirovaniyu-gosudarstvennogo-proizvodstva.html

Cовет разработает стратегию реформы госпредприятий и обеспечит реализацию этой реформы на всех этапах

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. В Грузии будет создан Совет по реформированию государственного производства, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства в четверг.

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По его словам, такая необходимость возникла в связи с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса. Премьер убежден, что новый совет будет способствовать развитию экономики.

По задумке Гарибашвили, совет разработает стратегию реформы госпредприятий, соответствующий план действий и обеспечит реализацию реформы на всех этапах.

"Наше правительство активно работает над комплексной реформой государственных предприятий, цель которой - приблизить управление этих компаний к высшим стандартам корпоративного управления. Эта реформа европейского типа, основанная на лучшем европейском опыте. Эту инициативу активно поддерживают Международный валютный фонд, Всемирный банк и Азиатский банк развития", - сказал Гарибашвили.

Он подчеркнул, что государственные предприятия в Грузии обладают достаточным потенциалом, чтобы играть ведущую роль в развитии определенных секторов экономики.

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photo: Ministry of Finance of Georgia / FB
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"Реформа позволит нам достичь эффективного роста в секторе государственных предприятий, что должно способствовать увеличению их вклада в экономическую деятельность", - сказал Гарибашвили.

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле 2020 года утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу, который осуществляется в несколько этапов и по сей день.

Теги:
Производи в Грузии, Ираклий Гарибашвили


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