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У въезда на нетеперерабатывающий завод компании OMV

Одна из крупнейших компаний Европы поищет нефть на шельфе Грузии

© photo: Sputnik / Igor Zarembo
Экономика
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Темы:
Энергетика Грузии (232)
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Sputnik Грузия
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Компания проведет сейсморазведывательные работы на участке шельфа Черного моря у берегов Грузии, а после начнет бурение

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Государственное Агентство нефти и газа Грузии подпишет соглашение по долевому распределению продукции с австрийской нефтегазовой компанией OMV в ближайшее время, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге после заседания правительства в четверг.

Австрийская компания OMV PETROM S.A выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft ), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии и десятая в Европе.

Бензозаправочная станция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Сегодня правительство одобрило соглашение, которое будет подписано через несколько дней… Компания обнаружила одно из крупных месторождений нефти у берегов Румынии, "Домино 1", в 2012 году, и мы очень надеемся, что в Грузии ее деятельность будет такой же успешной, будет много новых открытий и будет большой вклад в развитие экономики страны, потому что добыча нефти - перспективная область, есть высокий интерес, и мы также возлагаем большие надежды на эту компанию", - сказала Турнава.

Глава Минэкономики подчеркнула, что работа столь крупной компании в Грузии в условиях пандемии указывает на устойчивость инвестиционного климата страны к внешним шокам.

Автозаправочная станция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Компания выиграла в международном тендере на получение генеральной лицензии на пользование нефтяными и газовыми ресурсами в Черном море на участке шельфа площадью 5,3 тысячи квадратных километров.

У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

По данным Агентства нефти и газа, на территории Грузии работы по разведке и добыче нефти ведутся на лицензионных участках. В стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.

Темы:
Энергетика Грузии (232)
Теги:
Черное море, Государственное агентство нефти и газа, Грузия


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