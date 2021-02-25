Когда Аджария сможет принять туристов?

Глава черноморского края обратился к населению с просьбой соблюдать рекомендации Минздрава

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Туристический сезон в черноморском крае Аджария откроется в марте этого года, заявил председатель правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе.

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По его словам, это решение останется в силе вне зависимости от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в стране.

"Соответственно, принято решение как восстановления работы муниципального транспорта, так и в плане междугородного транспорта. Также с марта начнут функционировать дошкольные учреждения. При этом рестораны смогут принять гостей в закрытых пространствах",- заявил Рижвадзе.

По его словам, для стабилизации эпидситуации и последовательного восстановления экономики важно соблюдение рекомендаций.

"Прошу граждан сохранить эту стабильную ситуацию. Дадим возможность экономической и социальной деятельности восстановиться. В конечном итоге, это позволит нам последовательно восстановить экономику... К лету мы будем на таком уровне, который позволит нам принять туристов", - отметил Рижвадзе.

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