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Турист смотрит на море с набережной Батуми

Когда Аджария сможет принять туристов?

© Sputnik / Seyran Baroyan
Экономика
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Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (931)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/economy/20210225/251003369/Kogda-Adzhariya-smozhet-prinyat-turistov.html

Глава черноморского края обратился к населению с просьбой соблюдать рекомендации Минздрава

ТБИЛИСИ, 25 фев — Sputnik. Туристический сезон в черноморском крае Аджария откроется в марте этого года, заявил председатель правительства АР Аджария Торнике Рижвадзе.

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По его словам, это решение останется в силе вне зависимости от того, какой будет эпидемиологическая ситуация в стране.

"Соответственно, принято решение как восстановления работы муниципального транспорта, так и в плане междугородного транспорта. Также с марта начнут функционировать дошкольные учреждения. При этом рестораны смогут принять гостей в закрытых пространствах",- заявил Рижвадзе.

По его словам, для стабилизации эпидситуации и последовательного восстановления экономики важно соблюдение рекомендаций.

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© Sputnik / Murad Orujov
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"Прошу граждан сохранить эту стабильную ситуацию. Дадим возможность экономической и социальной деятельности восстановиться. В конечном итоге, это позволит нам последовательно восстановить экономику... К лету мы будем на таком уровне, который позволит нам принять туристов", - отметил Рижвадзе.

В Грузии за минувшие сутки выявили 362 новых случая коронавирусной инфекции – из них 25 зафиксированы в Аджарии.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (931)
Теги:
туризм, Аджария, Грузия


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