Курс лари на субботу – 3,3255 GEL/$1

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 февраля в размере 3,3255 GEL/$1.

По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,001 лари по отношению к доллару.